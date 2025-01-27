YRP'li Kılıç: Otel faciasında gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "78 insanımızın yanarak veya dumandan zehirlenerek can verdiği yangın faciasında sorumluluğu bulunan isimlerin demagoji yapmaları, sorumluluğu birbirlerine atmaları kabul edilemez. Gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağız, izin vermeyeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Atakum ilçesindeki bir otel basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. 78 kişinin öldüğü Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuşan Kılıç, "78 insanımızın yanarak veya dumandan zehirlenerek can verdiği yangın faciasında sorumluluğu bulunan isimlerin demagoji yapmaları, sorumluluğu birbirlerine atmaları kabul edilemez. Gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağız, izin vermeyeceğiz. Kartalkaya faciasında otelin yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde raporu üst mercilere ihbar etmeyen Bolu Belediyesi tali kusurludur. Ruhsat verip belgelendirdiği oteli yangın başta olmak üzere insan sağlığı yönünden denetlemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de asli kusurludur. Hem Belediye Başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı soruşturmanın selameti ve sorumlulukları bakımından görevden ayrılmalı ya da alınmalıdır" dedi.

'OTELLER BÖLGESİNDE BİR TANE BİLE İTFAİYE ARACI YOK'

Suat Kılıç, "Olaya ait ilk bilirkişi raporunun sümen altı edilmesi de kabul edilemez. Anlaşılan o ki iktidarın bilirkişilere değil 'işini bilenlere' ihtiyacı vardır. İlk rapordaki tespitleri ve sorumluları yok sayan her rapor şaibeli olacak, kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacaktır. Yangın çıkışları kapalı ya da yetersiz. Yangın merdivenleri bina içinde ve ulaşılabilir değil. Yangın sprinkleri yok. Duman dedektörleri çalışmıyor. Yangın alarmı yok. Yangın söndürme tüpleri yok ya da yetersiz. Oteller bölgesinde bir tane bile itfaiye aracı yok. Otel sahibi sadece kazanacağı paraya bakmış, insan sağlığını hiçe saymış. Tamam da yetkililerin, denetlemesi gerekenlerin, bu otele acentesi üzerinden müşteri gönderenlerin sorumluluk alması için daha ne olması lazım" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ' VURGUSU

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürece ilişkin de konuşan Kılıç, "Eğer bir gün hükümet yetkilileri tarafından geniş katılımlı bir çözüm masası kurulacak olursa, Yeniden Refah Partisi olarak bu masada olmamızın ön şartı şehit ailelerin süreci kabullenmesi, benimsemesi ve masada yerini almasıdır. Şehit aileleri adına, devlet ve hükümet dahil olmak üzere kimsenin kimseyi bağışlamaya, affetmeye hakkı ve yetkisi yoktur. 40 yıldır bu ülkede 40 bine yakın ana ağladı. Göz pınarları kurudu, ağlayan anaların, babaların, vicdanı yaralı eşlerin, yetim kalan yavruların hukukunu korumayan, helalliğini almayan, rızasını içermeyen hiçbir çözüm sürecinde YRP yer almayacaktır. YRP, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, dul ve yetimlerin sözcüsü olmaya, sesi olmaya her zeminde devam etme pozisyonunu koruyacaktır" dedi.