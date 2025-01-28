Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (3)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDISamsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Demirli vaziyette bulunan 'Firuze G' isimli yük gemisinin eksi bir katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gemi ihbarı üzerine çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. 15 araç ve 50 personel çalıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dumandan etkilenen bir çalışan söz konusu değil" dedi.
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