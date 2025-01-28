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        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (3)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDISamsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:55
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        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (3)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Demirli vaziyette bulunan 'Firuze G' isimli yük gemisinin eksi bir katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gemi ihbarı üzerine çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. 15 araç ve 50 personel çalıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dumandan etkilenen bir çalışan söz konusu değil" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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