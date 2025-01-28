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        Şeref Malkoç: İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak bir anayasa inşa ederiz

        ESKİ Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Temennimiz ve arzumuz, inşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenabıallah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı esas alacak, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:47 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:50
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        Şeref Malkoç: İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak bir anayasa inşa ederiz
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        ESKİ Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Temennimiz ve arzumuz, inşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenabıallah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı esas alacak, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz” dedi.

        Samsun’da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına Eski Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse katıldı.

        Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 1982 Anayasasının üzerinden 43 yılin geçtiğini belirterek, “Bizim anayasa tarihimizde yürürlükte olan en uzun anayasa sürekli eleştirdiğimiz, yapıldığı günden beri değişsin, yenisini yapalım dediğimiz anayasadır. Bu arada çok değişiklikler oldu. Dünyada herhalde bizim milletimiz kadar Türk Milleti kadar anayasa tartışan, konuşan başka bir millet var mı bilmiyorum? Sadece konuşmakla da bir şey düzelmiyor. Şimdi 1876'dan beri anayasa konuşuyoruz, hukuk tartışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bir toplumun ilerlemesi ve gelişmesinde hukukun öneminin çok büyük yeri var. O açıdan çok mühim ve önemli. Bugün gelinen nokta itibariyle temennimiz, arzumuz, isteğimiz şu. İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenabıallah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı esas alacak, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz. Temennimiz, niyetimiz, duamız bu” dedi.

        'YENİ ANAYASAYI MUHALEFETİN İSTEMESİ LAZIM'

        Yeni anayasanın aslında muhalefet partilerinin daha çok istemesi gerektiğini ifade eden Malkoç, “Yeni anayasa yapım süreci elbette toplumun talebiyle olacak. 1982 Anayasası’nda onlarca değişiklik yapıldı. Herhangi bir iktidar için şu anda mevcut anayasadan daha ideal bir anayasa yoktur desem yeridir. Yani normalde iktidarın böyle imkanlara sahip, imkanlara meydan veren anayasadan şikayetinin olmaması lazım. Yeni anayasa istememesi lazım. Çünkü tıkandığı noktalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıyor, işi çözüyor. Uygulamada yetkileri geniş. Burada anayasayı kimin istemesi gerekir? Muhalefette olanların istemesi lazım. Toplumun bütün kesimleri bunu talep ediyor ama mecliste bu olay tıkanıyor. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde millet çözer bunu” diye konuştu.

        'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE DEVLET KRİZLERİ ÖNLENMİŞTİR'

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de çok isabetli olduğunu belirten Şeref Malkoç, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de çok isabetli olmuştur. Eksiklikleri noksanlıklarını mutlaka düzeltmemiz gerekir. Bir defa hükümet krizlerini önlemiştir. İstikrar sağlanmıştır. Millet 2017'deki anayasa değişikliğini 2018 ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek tescillemiştir. Artık bundan geriye dönüş yok demiştir millet. 21’inci yüzyıl hedeflerine en uygun sistemimiz budur” ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından program soru-cevap bölümü ile devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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