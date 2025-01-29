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        Hurda araçlara ait ruhsatları çalan 2 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatı çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:10
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        Hurda araçlara ait ruhsatları çalan 2 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde, iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatı çalan S.D. (30) ve P.A. (34) isimli kadın, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen S.D. ve P.A. isimli kadın şüpheliyi dün çaldıkları ruhsatlarla yakalayıp, gözaltına aldı. Ruhsatlar, iş yeri sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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