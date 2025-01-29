Hurda araçlara ait ruhsatları çalan 2 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen S.D. ve P.A. isimli kadın şüpheliyi dün çaldıkları ruhsatlarla yakalayıp, gözaltına aldı. Ruhsatlar, iş yeri sahibine teslim edildi.

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