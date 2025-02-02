Ağıralioğlu: Memlekete, eli kalbinde bir kadro sunuyoruz

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Bu, eli belinde siyasetten yorulmuş memlekete, eli kalbinde bir kadro sunuyoruz. Umuda yürüyoruz. Güce, güçlü geleceğe yürüyoruz. Sofraları büyütmeye yürüyoruz. İşe, aşa istihdama yürüyoruz” dedi.

Samsun’da dün il binasının açılışını yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bugün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Türkiye’nin kötü yönetildiğini söyleyen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Kaynaklarının doğru değerlendirilemediğini düşünüyoruz. Birikimlerinin israf edildiğini düşünüyoruz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi de dahil bu tecrübe ettiğimiz sistemin devletin bütün kurumsal kapasitesini aşındırdığını düşünüyoruz. Bu kurumsal varlığı aşınan devletin, çalışamaz hale geldiğini düşünüyoruz. Partililik karşısında mülki idarenin, partililik karşısında adli bürokrasinin, partililik karşısında eğitimin, basının, bütün verim şubelerinin, akademinin çok ciddi hasar gördüğünü düşünüyoruz. Eğer partiyle particilikle bir memleket abat olsaydı, AK Parti'nin particiliğinde memleketin abat olması gerekiyordu. Olmadı. Demek ki particilik, denetimsiz güç, hesap vermez siyasi kuvvet, kudret, Türkiye'de siyasi olarak hem milletin değer setlerini hem bürokrasinin kapasitesini aşındırıyor. Bu yüzden siyaseti yerine çekmek zorundayız. Siyaseti yerine çekmekten kastettiğim şey de şu; siyaset haddini bilecek. Siyasetçi de haddini bilecek. Kendi inandıklarını, kendi fikrini, kendisi gibi düşünmeyenleri yargılayacak şekilde devlet etmekten mesuliyet duyacak, utanacak” diye konuştu.

‘SINIRLARIMIZDA PKK DEVLETLERİ KURULUYOR’

Amerika’nın Talabani ile Barzani’yi birleştirmeye çalıştığını ifade eden Ağıralioğlu, “Sınırlarımız kevgire dönmüş, evlatlarımız hepsi madde bağımlılığın pençesinde, kimisi buradan kurtulanlar, hastanede oradan kurtulanlar memleketi terk etme hevesinde, mesleksizlik pençesinde. Ülkenin esas problemleri bunlar. Siyasetin konuştuklarına bakın. Nitelikli gıda tüketemiyoruz, temiz suya ulaşamıyoruz, önümüzdeki dönem çölleşme tehlikesi var, siyasetin konuştuklarına bakın. Eğitimde bir muhteva kaygı var. Üniversite işsizlik oranlarımız dayanılmaz hatlara vardı. Mevzu ettiğimiz çocuklarımızın niteliklerinde bozulma var. Siyasetçi konuştuklarına, şunların meşguliyetlerine bakın. ‘Kim cumhurbaşkanı olacak,’ ne olacaksa. Tartışmalara bakın. Yani sınırlarımızda PKK devletleri var, PKK devletleri kuruluyor. PYD ile PKK'yı birleştirmeye çalışıyor Amerika. Bir Peşmerge bakanlığı kurup, ordu oluşturuyor Amerika. Suriye'de bir PKK devleti kurmaya yürüyor Amerika. Güneyimizde Kıbrıs'ı Lozan ve Zürih anlaşmalarını çiğneyerek silahlandırıyor Amerika. 12 Adaları garantörü olmamıza rağmen Montrö’den sonra boğazlardaki hakimiyetimiz dahil bu bölgedeki hakimiyetimizi Lozan’a rağmen, NATO hukukumuza rağmen, NATO'da birbirimize verdiğimiz sözlere rağmen silahlandırıyor Amerika. Bizimkilerin konuştuklarına bak” ifadelerini kullandı.