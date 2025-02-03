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        Konteyner yandı; apartmanda oturanlar tahliye edildi

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın önündeki konteynerde çıkan yangında, binada oturanlar tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:55
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        Konteyner yandı; apartmanda oturanlar tahliye edildi
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın önündeki konteynerde çıkan yangında, binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde bulunan konteynerde sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesi üzerine binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürdü. Yangında binanın dış cephesi zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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