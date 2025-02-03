Konteyner yandı; apartmanda oturanlar tahliye edildi

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde bulunan konteynerde sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesi üzerine binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürdü. Yangında binanın dış cephesi zarar gördü.

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