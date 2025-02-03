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        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 212 bin liralık suç gelirine el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:35
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        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı
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        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 212 bin liralık suç gelirine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dİğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 milyon 212 bin 722 lira suç geliri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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