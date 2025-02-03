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        Samsunsporlu judocu İbrahim Ethem Arslan, Türkiye ikincisi oldu

        – ÜMİTLER Türkiye Judo Şampiyonası'nda erkekler 73 kilo kategorisinde Samsunsporlu judocu İbrahim Ethem Arslan Türkiye 2'ncisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:05
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        Samsunsporlu judocu İbrahim Ethem Arslan, Türkiye ikincisi oldu
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        – ÜMİTLER Türkiye Judo Şampiyonası’nda erkekler 73 kilo kategorisinde Samsunsporlu judocu İbrahim Ethem Arslan Türkiye 2'ncisi oldu. Kadınlar 44 kiloda da Feride Özenç şampiyonayı Türkiye 7’ncisi olarak tamamladı.

        01-02 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen ve 63 ilden 960 sporcunun katıldığı Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda Samsunspor’dan İbrahim Ethem Arslan, Türkiye 2'ncisi ve kadınlar 44 kiloda da Feride Özenç, Türkiye 7’ncisi oldu. Bu sonuçlarla her iki sporcu da milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Öte yandan, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Samsun Balcı Spor Kulübü sporcusu Zehranur İçel de kadınlar 44 kiloda Türkiye 7’ncisi olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. Arslan, Özenç ve İçel, 08-09 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Nazım Canca Ümitler Judo Avrupa Kupası’na katılacak.

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