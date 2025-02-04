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        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

        SAMSUN'unBafra ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:05
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        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        SAMSUN'unBafra ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu'nda meydana geldi. Osman Zeki Yılmaz'ın kontrolündeki 61 KA 418 plakalı buğday yüklü TIR'ın dorsesi iddiaya göre seyir sırasında kaydı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşıdan gelen Ercan Yılmaz'ın kullandığı 55 AET 519 plakalı cam yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ercan Yılmaz'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Osman Zeki Yılmaz ile yanındaki Erdi Öztürk ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
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