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        Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs çay yatağına devrildi; 15 yaralı

        SAMSUN'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün köprüden çay yatağına devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:10
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        Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs çay yatağına devrildi; 15 yaralı
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        SAMSUN’da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün köprüden çay yatağına devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Havza ilçesi Şeyhali mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Samsun'a gelenleri taşıyan Sinan Keskin yönetimindeki minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda köprüden çay yatağına devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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