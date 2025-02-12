Beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 3 kişiye umut oldu

SAMSUN’da, beyin kanaması sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve dün gece beyin ölümü gerçekleşen M.A.’nın (61) organları 3 kişiye hayat verdi.

Samsun’da 5 Şubat’ta rahatsızlanan M.A., acil sağlık ekibi tarafından ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan M.A.’nın 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ Nakil Birimi hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ekipler, M.A.’nın karaciğer ve 2 böbreğini aldı. Organlar, Samsun OMÜ’de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Bağışlanan organların 3 kişiye şifa olacağını belirten OMÜ Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut, “Bugün bir hastamız daha organlarını bağışladı. 3 hastamıza şifa olacak. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı bizim için önemli. Her yıl birçok insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. O yüzden organlarımızı bağışlayalım. Bu hastamız 1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladı. İnşallah 3 hastamıza da şifa olacak. Organların 3’ü de bizim üniversitemizde kalacak. Bu hastamız yoğun bakımda uzun süre takip ettiğimiz bir hastaydı. Beyin ölümü bu akşam gerçekleşti. Ondan sonra hasta yakınlarıyla da konuşarak organlarının bağışlanması sağlandı. İnşallah bağışlanan organları da yarın hastalarımıza takacağız” dedi.