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        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikleri nedeniyle mühürlendi

        ANADOLU'da ilk olarak Samsun'da 1956 yılında kurulan Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:35
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        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikleri nedeniyle mühürlendi
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        ANADOLU’da ilk olarak Samsun’da 1956 yılında kurulan Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yangınla ilgili eksiklikleri nedeniyle mühürlendi. İlk olarak Şubat 2024 tarihinde denetlenen firma, yangınla ilgili eksikliklerini tamamlamadığı gerekçesiyle önceki gün encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten menedilip, mühürlendi.

        Anadolu'da kurulan ilk ilaç firması olarak 1956'dan beri Samsun'da faaliyette olan, İlkadım ilçesi Necipbey Caddesi'ndeki Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şubat 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından denetlendi. Denetlemelerde yangın merdiveni, yangın sırasında ikinci kaçış alanı, yangın tüpleri gibi eksiklikler tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, işletmeye Şubat 2024 tarihinde eksiklerle ilgili ilk tebligatını gönderdi. 1 yıllık süreçte ilgili firma bazı eksikliklerini giderdi. Kalan eksiklerin de giderilmesi için firmaya tekrar resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu sürede firmadan herhangi bir dönüş alamayan Büyükşehir Belediyesi, 2 gün önce ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre, encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyarak firmayı mühürledi.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, "Büyükşehir Belediyesi olarak İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nde bulunan işletmelere tarafımızca ruhsatlandırma süreci yürütülmektedir. Ruhsat vermiş olduğumuz yerlerle ilgili belirli periyotlarda denetim yükümlülüğümüz var. Biz de yıllık olarak ruhsat vermiş olduğumuz yerlerin denetimlerini düzenli aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. Bir plan dahilinde yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adeka İlaç San. Tic. A.Ş.'dir. İşletme ziyareti yapıldı. Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili işletmeye tebligat yapıldı. Bu yaklaşık 1 yıllık süreç. Bazı iyileştirmeler oldu ama istenilen noktaya kadar tam anlamıyla yönetmeliğin istemiş olduğu kriterlerin tamamının sağlanması imkanı olunamadı. İşletmeye resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu süre zarfında da tarafımıza hiçbir şekilde bildirimleri bulunmadığı için biz de ‘İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyduk. Şimdilik süreç, bu işletmenin eksikliklerinin giderilip, bizim tarafımıza bildirim yapmasını bekliyoruz. Eksiklikler giderildikten sonra biz de iş yeri uygun ise tekrardan faaliyete geçilmesi için süreci başlatacağız" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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