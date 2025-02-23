Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

SAMSUN Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, kimya alanındaki üretimleriyle ilçedeki tüm okullara temizlik malzemesi sağlayarak, okulların hijyenini sağlıyor. Kimya Öğretmeni Derya Şenarslan, “Satış yaptıkça elde ettiğimiz gelirler ile daha fazla üretim yapıp daha çok insana yetişebiliyoruz. Üretim sonrası yapığımız satış gelirinden ise öğrencilerimize yüzde 5 hisse dağıtıyoruz” dedi.

Tekkeköy ilçesindeki Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nde denizcilik ve gemi yapımı derslerinin yanı sıra kimya teknolojisi dersleri de veriliyor. Kimya teknolojisi derslerinde öğrenciler ile yapılan uygulamalı üretim ile birlikte ilçedeki tüm okullara hijyen malzemeleri sağlanıyor. Okulun Kimya Öğretmeni Derya Şenarslan, “30 kişilik öğrenci topluluğu ile beraber öğrenci topluluğumuz ile üretimler yapıyoruz. Tekkeköy ilçesindeki tüm okullara yaptığımız bu ürünleri satıyoruz. Üretim sonrası yapığımız satış gelirinden ise öğrencilerimize yüzde 5 hisse dağıtıyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimiz hem daha fazla motive oluyorlar hem de kimya alanında kendilerini daha da fazla gösterebilme imkanı buluyorlar. Kimya malzemeleri olarak yüzey temizleyiciler, sıvı sabunlar, çamaşır suları ve deterjanlar gibi temizlik amaçlı birçok üretim yapmaktayız” diye konuştu.

‘OKULLARIN TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Okulda yapılan denizcilik ve gemi yapımı derslerinin yanında kimya teknolojisinde de gelişmeye devam ettiklerini belirten Okul Müdürü Ali Kazak, “Okulumuzda denizcilik, gemi yapımı ve kimya teknolojisi alanlarında 400 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Denizcilik ve gemi yapımı alanlarındaki eğitimlerimiz simülatörlerde ve benzer gerçekçi modeller üzerinde yapılmaktadır. Samsun sanayisinin teşvikleri ile kimya teknolojisi alanında da faaliyet göstermekteyiz. Buradaki gençlerimiz ile Tekkeköy ilçemizdeki okulların temizlik malzemelerinin üretimini uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu çocuklarda buradan eğitim-öğretim dönemleri boyunca belirli bir ücret de almaktalar. 3 bölümümüzün de mezuniyet sonrası istihdamı son derece iyi durumdadır. Biz bu alanlara ilgi duyan gençlerimizi okulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.