Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2

69’uncu dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Vedat topu iki hamlede kontrol etti.

Süper Lig’in 27’nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti.

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