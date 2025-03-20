Samsun'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
SAMSUN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 3 ilçede eğitime ara verildi.
SAMSUN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 3 ilçede eğitime ara verildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ve Terme ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında okullarına gidemeyen öğrenciler izinli sayıldı.
Kar yağışının ardından 50 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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