Prof. Dr. Demir: Ülkemizin dörtte üçü kuraklıkla karşı karşıya

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Ülkemizde, ocak ayında geçen yıla göre yağış miktarı yüze 60, şubat ayında ise yüzde 40’a varan bir azalma göstermiştir. Son üç aylık verilere göre ise ülkemizin dörtte üçü ciddi kuraklık riskiyle karşı karşıyadır” dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, son aylarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde kuraklık yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere ve çiftçilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Demir, su kaynaklarına ve kuraklığa verilmesi gereken önlemler bilgi vererek, “2025 yılının teması 'Buzulların Korunması' olarak tespit edilmiş, bu vesile ile küresel iklim etkisine ve buna bağlı ısınmaya dikkat çekilerek su kaynaklarını korunması hedeflenmiştir. Dünya, her geçen gün giderek büyüyen küresel iklim etkisi ve buna bağlı su krizi süreciyle karşı karşıya kalmaktadır” diye konuştu.

‘1 MİLYAR İNSAN SU PROBLEMİ NEDENİYLE GÖÇ TEHLİKESİ YAŞIYOR’

Günümüzde 2,5 milyar insanın su sıkıntısı yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Demir, “Özellikle son yıllarda artan el Nino ve la Nino etkileri, atmosferde artan kirlilik, su kullanımında sınırsız harcama alışkanlıkları ve suyu anlayan ve sahip çıkan kişi, birim veya kuruluşların azlığı veya eksiklikleri tehlikenin boyutlarının artmasında önemli etkenler olmaktadır. Günümüzde 2,5 milyardan fazla insanın su sıkıntısı yaşadığı, her gün 6 bine yakın çocuğun su yetersizliği veya suyun oluşturduğu hastalıklardan öldüğü dünyamızda, böyle devam etmesi halinde önümüzdeki çeyrek yüzyılda, su problemleri nedeniyle 1 milyara yakın insanın ülkelerini terk etme ve göç riski bulunmaktadır. Artan nüfus, sanayileşme, plansız kentleşme ve endüstriyel tarıma geçişle birlikte son yüzyılda küresel su kullanımı 6 kat artmıştır. Son yıllarda karşı karşıya kalınan çevre kirlilikleri özellikle su kaynaklarını etkilemektedir. Temiz suya erişim giderek zorlaşmakta, bu nedenle suyun değerini bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.