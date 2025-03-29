Samsunspor – Kasımpaşa maçının ardından

SÜPER Lig’in 29’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü karşılaşmayı değerlendirdi.

Mağlubiyetten dolayı taraftardan özür dileyen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrar kaldırmak istiyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. En iyi şekilde Antalyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız” diye konuştu.

SERHAT SÜTLÜ: OYUNCULARIMIN HEPSİNE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, “Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5’li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor’u iyi analiz ettik. Gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, Samsunspor iyi bir takım. Ligdeki yerini tamamıyla hak eden bir takım ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Tam bir aile oldular. Oyuncularımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.