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        2 çocuk annesi Bahar, erkek kuaförlüğü yapıyor

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 2 çocuk annesi Bahar Gençoğlu (32), 4 yıl uzman estetisyenlik yaptıktan sonra erkek kuaförü olmaya karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:40
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        2 çocuk annesi Bahar, erkek kuaförlüğü yapıyor
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 2 çocuk annesi Bahar Gençoğlu (32), 4 yıl uzman estetisyenlik yaptıktan sonra erkek kuaförü olmaya karar verdi. Bir erkek kuaföründe çalışmaya başlayan Gençoğlu, saç ve sakal kesimi yapıyor.

        2 çocuk annesi Bahar Gençoğlu, çocukluğunda güzellik merkezi açma hayali kurdu. Eğitimlerini aldıktan sonra Gençoğlu, 4 yıl güzellik salonu işletti. Gençoğlu daha sonra, Sinan Şahin’e ait berber salonunda cilt bakımı ve lazer epilasyonu uzmanı olarak çalışmaya karar verdi. Burada erkek müşterilerle çalışan Gençoğlu, ardından da saç ve sakal kesimi yapmaya başladı.

        Bahar Gençoğlu’nu gören müşteriler kısa süreli şaşkınlık yaşadığını belirten iş yeri sahibi Sinan Şahin, “Bahar, işe önce cilt bakımı ve lazer epilasyon ile başladı. Ama burada erkek müşterilerin saç ve sakal tıraşını izledikçe merakı arttı. Eğitim aldı ve kısa sürede tıraş işine de el attı. Berberlik erkek mesleği gibi görünse de Bahar bu algıyı yıktı. İşi çok çabuk kapıyor. İlk etapta müşteriler biraz tedirgin olsa da şu anda ondan memnun. Önemli olan işinizi iyi yapmak. Bahar, hem el becerisi hem de müşteri ilişkileri konusunda çok başarılı. Kadınların da erkek berberliği yapabileceğini kanıtladı. Bu meslek herkese açık olmalı” dedi.

        ‘ERKEKLERİN SAÇLARI DAHA KOLAY’

        Erkeklerin saçlarının kadınlara göre daha kolay olduğunu söyleyen Bahar Gençoğlu, “Burada ilk olarak cilt bakım ve lazer epilasyon uzmanı olarak başladım. Daha sonra salona gelen erkeklerin saç ve sakallarının kesilmesine merak sardım ve bir yıl içerisinde de erkekleri tıraş etmek için eğitim aldım. Son bir yıldır da dükkana gelen erkeklerin saç ve sakallarını tıraş ediyorum. Dükkanda erkekleri tıraş edip, saçlarını yıkadıktan sonra, isterlerse cilt bakımı ve lazer epilasyonu da yapıyorum. Erkeklerin saçları kadınların saçlarından daha kolay” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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