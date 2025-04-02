SAMSUN’da sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle şehrin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Şehir merkezinde ve birçok ilçede aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar; otobüs durakları, dükkan tenteleri ve kapalı alanlara sığınıp yağmurun dinmesini bekledi.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yayalar da ıslanmamak için korunacak alanlar aradı. Yağışın aniden bastırması, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı iş yerlerinin çalışanları da önlem alıp girişlere suyun dolmasını engellemeye çalıştı. Günlük işlerini sürdüren kişiler zor anlar yaşarken, sağanağın oluşturduğu yoğun su akıntıları bazı noktalarda yaya ve araç trafiğini yavaşlattı.