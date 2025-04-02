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        Samsunspor, Antalyaspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:37
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        Samsunspor, Antalyaspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular parkurlu ısınma, eğlenceli yarışma, yarı alanda oyun ve taktik çalışmalarını sürdürdü. Antalyaspor deplasmanı için çalışmalarına devam eden Samsunspor’da cezalı durumda olan herhangi bir oyuncu bulunmazken, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Lubomir Satka’nın durumu ise henüz netlik kazanmadı.

        Aynı zamanda sakatlık durumu güncel olarak açıklanmayan Slovakyalı stoper oyuncusu Lubomir Satka’nın antrenmanlara katıldığı da belirtildi.

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