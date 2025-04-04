52 yıllık lunapark, ruhsat eksilği nedeniyle kapanıyor
SAMSUN'da 52 yıllık lunapark, ruhsat eksikliği nedeniyle kapanıyor.
SAMSUN’da 52 yıllık lunapark, ruhsat eksikliği nedeniyle kapanıyor. Lunapark Müdürü Arif Gürsel Karakuş, “Yeşil alan yapılması için herkesin çocukluğunun geçtiği bu lunaparkı kapatıyorlar” dedi. Belediyeden yapılan açıklamada ise “Lunapark alanında bulunan makine ve ekipmanların ruhsatı yoktur. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmamaktadır. Söz konusu alan imarda yeşil alan ve park olarak gözükmektedir” denildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan lunapark alanında kira sözleşmesi ile iş yeri ve ekipman ruhsatlarının bulunmaması nedeniyle tahliye kararı aldı. 1973 yılından bu yana işletilen, Türkiye'nin en eski lunaparklarından olan alanın boşaltılması için, işletmeciye gerekli zamanın verildiği açıklandı. Lunapark Müdürü Arif Gürsel Karakuş, “Daha önce burada eğlenip büyümüş, avukat, savcı, hakim olmuş çocuklar, buranın kapanabileceğini duyarak üzülüyorlar. Burada bizim gençliğimiz geçti diyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Belediyeden haber bekliyoruz” diye konuştu.
Lunaparkın kapanması ile ilgili bilgi veren Karakuş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki lunapark bölgesini yeşil alan yapmak için kapatmak istiyor. Bizlere de herhangi bir yer göstermiyorlar ve sadece yeşil alan olacak diye kapatıyorlar. Biz de ‘o zaman bize bir yer bulun oraya taşınalım’ dedik. Belediye ilk önce ‘tamam söyleyeceğiz’ dedi ancak sonradan ‘siz kendiniz bulun’ diye bildirdi. Ancak bizim beğendiğimiz yerleri de belediye vermiyor. Başka yerler seçin diyorlar. Biz bu parkı başka yerlere götürsek oraya da kimse gelmez. Büyükşehir Belediye ‘şehir dışında kendiniz yer bulun’ diyor. Şehir dışında da halk gelir mi? Bize temmuzun sonuna kadar müsaade ettiler. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yer konusunda anlaşamazsak lunaparktaki makineleri başka şehirlere kiralayıp büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Burada şu anda 50 kişi çalışıyor. Tabii yazın daha çok oluyor bu sayı. Burada bizi bırakmalarını çok isteriz. Ben 47 senedir buradayım. Benim çocukluğumda burası vardı” ifadelerini kullandı.
‘ALAN RUHSATSIZ, İMARDA YEŞİL ALAN VE PARK OLARAK GÖZÜKÜYOR’
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden lunapark ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Lunaparkın bulunduğu alanın kira sözleşmesi bulunmayıp, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ecrimisil bedeli ödenmek suretiyle kullanılmaktadır. Lunapark alanında bulunan makine ve ekipmanların ruhsatı yoktur. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmamaktadır. Söz konusu alan imarda yeşil alan ve park olarak gözükmektedir. Bu nedenler ve alanın imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla tahliye süreci başlatılmıştır. Kullanıcılar tarafından açılan dava aleyhlerine neticelenmiştir. Parçaların satılarak tahliyesi için belediyemizden süre talep etmeleri nedeniyle mağdur olmamaları için kendilerine talep ettikleri süre verilmiş olup, süre sonunda rızaen tahliye edilmediği takdirde yasal tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Samsun’umuz için daha farklı bir konseptle modern ve ekonomik bir oyun alanı da hayata geçirilecek olup, hemşerilerimiz için de bir mağduriyet oluşturulmayacaktır.”
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