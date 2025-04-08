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        Samsun'da 15 Roman çiftin resmi nikahı kıyıldı

        SAMSUN'da yıllar önce nikahsız birlikte yaşamaya başlayan 15 Roman çift, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' dolayısıyla düzenlenen toplu törenle nikah masasına oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:55
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        Samsun'da 15 Roman çiftin resmi nikahı kıyıldı
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        SAMSUN’da yıllar önce nikahsız birlikte yaşamaya başlayan 15 Roman çift, ‘8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen toplu törenle nikah masasına oturdu. Törene bazı çiftler çocuklarıyla birlikte katılırken, bir çift ise 2 aylık bebekleriyle dünya evine girdi.

        Samsun’da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne özel toplu nikah töreni düzenlendi. Samsun Valiliği öncülüğünde, Canik Kaymakamlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun İl Müftülüğü, Samsun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Canik Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) işbirliği ile hayata geçirilen etkinlikte, 15 çift dünya evine girdi. Canik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan toplu nikah törenine Samsun Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, kurum temsilcileri ve çiftlerin aileleri katıldı.

        Tören, Canik’te yaşayan Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonu ve aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla organize edildi. Yıllarca birlikte yaşayan ancak resmi evlilik bağı bulunmayan çiftler, nikahlarını kıyarak hem hukuki hem de manevi bir adım attı. Çocuklarının heyecanlı bakışları eşliğinde nikah defterini imzalayan çiftler, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Tören sonrası pasta kesildi, çiftler müzik eşliğinde dans etti. Abdulbaki – Kübranur Gümüştaş çifti de düğünde Muhammed Saki ismini verdikleri 2 aylık bebekleriyle göbek attı.

        Tören öncesi konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, “Roman kültürü, tarih boyunca zenginliği, canlılığı ve dayanışma ruhuyla toplumsal mozaiğimizin önemli bir parçası olmuştur. Bugün de bu kültürün temsilcisi olan siz değerli Roman kardeşlerimizin hayatındaki bu özel ve mutlu ana tanıklık etmek, bizler için son derece kıymetlidir. Sevgiyle kurulan yuvaların; toplumsal birlikteliğe, karşılıklı saygıya ve ortak yaşam kültürüne katkı sunduğuna gönülden inanıyoruz. Gerçekleştirilen bu toplu nikah ve düğün töreni, yalnızca çiftlerimizin hayatlarında yeni bir başlangıcı simgelemekle kalmıyor; aynı zamanda aile kurumunun önemine vurgu yapan, toplumun temel değerlerini yaşatan güçlü bir mesaj niteliği taşıyor” dedi.

        İlçedeki 15 çiftin nikahını gerçekleştirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu renkli kültürünüz her zaman ilimizde farklılık yaratmakta. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer kurumlar ve Canik Belediyesi olarak sürekli Roman kardeşlerimize pozitif bir ayrımcılıkla yaklaşmaktayız. Elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Bugün burada 15 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Vatana millete hayırlı nesiller yetişir inşallah” diye konuştu.

        ÇİFTLERİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ VALİ VE KAYMAKAM YAPTI

        Samsun Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise “8 Nisan 2021 yılından beri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Romanlar günü olarak Türkiye’mizde de kutlanmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nda inanıyoruz ki Roman vatandaşlarımız hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşacaklardır. Bu vesile ile Dünya Romanlar Gününü kutluyorum. Roman vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların devlet olarak bilincindeyiz. Sizlerin yaşadığı bu sıkıntıları çözmek, hak ettiğiniz yaşam standartlarına kavuşturmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz” dedi.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti. Ardından nikahları Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından kıyılan çiftlerin şahitliğini ise Samsun Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftüsü Seyfullah Çakır yaptı. Çiftler nikahları kıyıldıktan sonra gönüllerince eğlendi.

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