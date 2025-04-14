Şehit doktor, subay olmak istiyormuş

PENÇE- Kilit Operasyon bölgesine gönüllü olarak giden ve burada geçirdiği kalp krizi sonrası şehit olan Pratisyen Hekim Koray Arslan’ın (33) annesi Gülbahar Arslan (57), “Subay olmayı çok istiyordu ama liseyi bitirip harp okuluna geçince, o dönem FETÖ'cü askerler tarafından baskı yapıldı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Hep asker olma isteği içinde vardı. Son gidişinde ‘Oğlum gitme’ diye söyledim. Bana, ‘Anne ölürsem şehit olurum’ dedi” diye konuştu.

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan Koray Arslan, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra hayali olan Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun oldu. Kara Harp Okulu’na giden Arslan, o dönemde gördüğü baskıdan dolayı 2010 yılında buradan ayrıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Arslan, mezun olduktan sonra Amasya Taşova Devlet Hastanesi’nde görevine başladı. Arslan, bir süre burada çalıştan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde asistanlık yaptı. Son olarak Amasya Suluova Devlet Hastanesi’nde çalışan Arslan, sınır dışı hekim görevlendirmesi kapsamında Irak’ta üs bölgesinde hizmet verip, döndü. Arslan, bu yıl şubat ayında ise ikinci kez gönüllü gittiği Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Bölgede beraber görev yaptığı asker arkadaşları topladığı 50 bin lirayı Koray Arslan’ın Sırp vatandaşı eşi Helena Arslan’a gönderdi. Helena Arslan, geçim sıkıntısı olmasına rağmen bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.