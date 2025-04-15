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        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi

        SAMSUN'da Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çamaşırhanesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:30
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        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi
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        SAMSUN'da Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, duman nedeniyle huzurevinde kalan 85 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çamaşırhanede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre çamaşır kurutma makinesinden kaynaklandığı ve çamaşırların tutuştuğu değerlendirilen yangın nedeniyle oluşan duman, binaya yayıldı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yaşlıların etkilenmemesi için huzurevinde kalan 85 kişi tahliye edildi. Yaşlılardan izinde olmayanlar, geçici olarak Çarşamba ilçesindeki huzurevine nakledildi.

        Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yangının çamaşır kurutma makinesinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Çok şükür dumandan etkilenen ya da yaralanan kimse yok. Devletimiz tüm birimleriyle hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Vatandaşlarımız müsterih olsun, yaşlılarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir" dedi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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