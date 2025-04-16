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        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

        SAMSUN'un Canik ilçesinde Emrah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:40
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        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde Emrah A. (38) sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Emine A.’yı (36) tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Emine A., sokakta tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah A., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Emine A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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