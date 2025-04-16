Kızılırmak Deltası, su papatyaları ile süslendi

SAMSUN'daUNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda su papatyalarının açması ile güzel görüntüler oluştu.

Kentte Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharın gelişi ile su yüzeyinde açan su papatyaları güzel görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Zengin ekosistemiyle dikkat çeken bölge, 365 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken delta, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.