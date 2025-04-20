Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        'Tavukta pişirme, temas ve saklamadaki küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir'

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tavukta pişirme, temas ve saklamadaki küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, “Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar, büyük sağlık sorunları yaşatabilir” dedi.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinden kaynaklı zehirlenmelere dikkat çekti. Tavuğun yetiştirilmesinden pişirilip servis edilmesine kadar tüm aşamalarında hijyene oldukça dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çon, “Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır” diye konuştu.

        ‘SÜRECİN HER BİR HALKASI HAYATİ ÖNEM TAŞIR’

        Tavuk etinin, iyi şekilde muhafaza edilmemesinden dolayı birçok bakterinin bulaşabileceğini söyleyen Çon, “Gıda güvenliği açısından bu sürecin her bir halkası hayati önem taşır. Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir. Ancak özellikle altını çizmemiz gereken nokta, son aşama yani pişmiş ürünün sunum ve saklama koşullarıdır. Tavuğun yeterince pişirilmesi çok önemlidir ancak çoğu zaman bu da yeterli olmuyor. Pişirildikten sonra ürüne çıplak elle dokunmak, aynı ekipmanla hem çiğ hem pişmiş ürüne temas etmek, ürünün uygun sıcaklıkta tutulmaması veya açık ortamda uzun süre bekletilmesi gibi durumlar pişmiş tavukta bile yeniden bakteri üremesine zemin hazırlar. Bu durum, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek mikroorganizmaların bulaşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması bu tür riskleri daha da büyütmektedir” ifadelerini kullandı.

        ‘BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SAĞLIĞI TEHDİT EDECEK DÜZEYDE BAKTERİ BARINDIRABİLİR’

        Tavuğun doğru tüketilmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, “Uygun olmayan koşullarda saklanan pişmiş tavuk ürünleri yalnızca birkaç saat içinde bile sağlığı tehdit edecek düzeyde bakteri barındırabilir. Dolayısıyla hem işletmelerin hem de evde yemek hazırlayan bireylerin hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ürünün soğutulmadan dışarıda bekletilmesi, tekrar tekrar ısıtılması, buzdolabında uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanması gibi yaygın hatalar maalesef gıda zehirlenmelerinin en sık sebepleri arasında yer alıyor. Tüm bu nedenlerle tüketicilerin güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, evde hazırladıkları gıdalarda hijyene dikkat etmeleri ve özellikle hayvansal gıdaları uygun ısıda pişirip yine uygun ısıda muhafaza etmeleri büyük önem taşıyor. Tavuk eti her ne kadar besleyici ve ekonomik bir protein kaynağı olsa da doğru işlenmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek potansiyelde bir üründür” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Alanyaspor deplasmanı için yola çıktı
        Samsunspor, Alanyaspor deplasmanı için yola çıktı
        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesild...
        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesild...
        Kız arkadaşına baktığını iddia ettiği kişiyi bıçakla yaraladı
        Kız arkadaşına baktığını iddia ettiği kişiyi bıçakla yaraladı
        Çarşamba'da işyeri yangınında maddi hasar oluştu
        Çarşamba'da işyeri yangınında maddi hasar oluştu
        Samsun'da karısını öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı
        Samsun'da karısını öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı
        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı
        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı