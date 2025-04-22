Firari hükümlü, saklandığı evden çıkarken yakalandı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arif Dege (52), saklandığı evden çıkarken yakalandı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arif Dege (52), saklandığı evden çıkarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arif Dege'nin Akalan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese giden ekipler, Dege'yi evden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Dege, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.