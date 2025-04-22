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        ATM'den para çekerken öldürülen Ali'nin cinayet şüphelisi: Kimse beni azmettirmedi

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ATM'den para çekerken tabancayla boynundan vurularak öldürülen Ali Gültekin'in (22) cinayet şüphelisi K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:55
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        ATM'den para çekerken öldürülen Ali'nin cinayet şüphelisi: Kimse beni azmettirmedi
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde ATM’den para çekerken tabancayla boynundan vurularak öldürülen Ali Gültekin’in (22) cinayet şüphelisi K.D. (17) ile olay sırasında yanında bulunan M.A. (17) ve S.K.’nın (16) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan K.D., “Ali, 2020’de çocukluk arkadaşım M.E.’nin ağabeyi Orhan Erdoğan’ı öldürmüştü. Ben, sonradan bana bir şey yapacağını düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. 3 el ateş ettim. Diğer 2 sanığın olayla bir ilgisi yoktur. Bu olayda kimse beni teşvik edip azmettirmedi” dedi.

        Olay, 14 Kasım 2024’te Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. tarafından tabancayla boynundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. ile S.K. bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan ve 6 suç kaydı bulunan K.D., 2 suç kardı bulunan M.A. ile 8 suç kaydı bulunan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Gültekin olaydan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan K.D., M.A. ve S.K. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ali Gültekin’in annesi Hava Gültekin ile eşi Hamit Gültekin, sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        ‘BANA BİR ŞEY YAPAR DİYE KORKTUM’

        Duruşmada savunma yapan sanık K.D., “Ali’yi daha önceden tanıyorum. 2020’de çocukluk arkadaşım M.E.’nin ağabeyi Orhan Erdoğan’ı öldürmüştü. O günden bu yana kendisini görmedim. Olay günü markete giderken karşılaştık. Beni görünce elini beline attı. Bana dik dik baktı ama aramızda bir konuşma geçmedi. Ben yürümeye devam ederken o ters ters bakmaya devam etti. Ben, sonradan bana bir şey yapacağını düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. 3 el ateş ettim. Diğer 2 sanığın olayla bir ilgisi yoktur. Bu olayda kimse beni teşvik edip azmettirmedi” dedi.

        ‘SİLAHI GÖTÜRMEMİ İSTEDİ’

        Tutuklu sanık M.A. ise savunmasında, “Silah K.D.’ye aittir. Bir gün öncesinde bana vermişti. Kendisine silahı götürmemi istedi ama başka bir şey söylemedi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Maktul K.D.’yi görünce elini beline attı. Bunun üzerine K.D., silahla ateş etti 3 el silah sesi duydum. Olay yaşanınca uzaklaştım. Sonrasında polise teslim olduk” diye konuştu.

        ‘BENİM HİÇBİR ALAKAM YOK’

        Diğer sanık S.K. ise “Ben Körfez Mahallesi’ne bir şey almak için tramvayla gittim. Arayınca bana maktul ile karşılaştıklarını ve böyle bir olayın yaşandığını anlattılar. Daha sonra mezarlığa gittik ve ardından teslim olduk. Benim silahı verdiğimi zannetmişler ama kamera kayıtlarında gözüken tek şey paraydı. Benim olayla hiçbir alakam yok. Ben kimseden talimat almadım” ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkları dinledikten sonra tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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