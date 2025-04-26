Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu

Olay, 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi. 2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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