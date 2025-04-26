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        Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu

        SAMSUN'unAtakum ilçesindeki cami avlusunda bir kedi iple boğulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:00
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        Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu
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        SAMSUN'unAtakum ilçesindeki cami avlusunda bir kedi iple boğulmuş halde bulundu. Şüpheli 2 çocuk yakalandı.

        Olay, 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi. 2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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