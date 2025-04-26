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        Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangın koltuktan başlamış

        SAMSUN'darap şarkıcısı Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangının, koltuğun alev alması ile başladığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:50
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        Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangın koltuktan başlamış
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        SAMSUN'darap şarkıcısı Sefo'nun ailesinin evinde çıkan yangının, koltuğun alev alması ile başladığı belirtildi.

        İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın son katında, 'Sefo' adıyla bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın ailesinin yaşadığı dairede, 24 Nisan gecesi yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuların da müdahale ettiği yangın söndürülürken, Sefo'nun ablası ile evdeki kedilerin iyi olduğu belirtildi. İlk incelemede; koltuğun alev alması ile başlayan yangının soba veya sigara kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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