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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı (2)

        HEYELANINOLDUĞU ALANDA 'ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ' TABELASISamsun'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği faciada, heyelanın olduğu alanda 'Acil Durum Toplanma Bölgesi' tabelası olduğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:20
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı (2)
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        HEYELANINOLDUĞU ALANDA 'ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ' TABELASI

        Samsun'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği faciada, heyelanın olduğu alanda 'Acil Durum Toplanma Bölgesi' tabelası olduğu görüldü. İş yerinin bu bölgeyi, kendi çalışanları için acil toplanma alanı olarak belirleyip, tabelayı koyduğu bildirildi.

        'HER BÖLGE İÇİN AYRI MÜHENDİSLİK PROJELERİ HAZIRLANMALI'

        Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Cem Kılıçoğlu, heyelana ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Kılıçoğlu, bölgedeki şev stabilite çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını ve kaya mekaniği verilerinin dikkate alınmadığını söyledi. Doç. Dr. Kılıçoğlu, şev stabilitesi problemlerinin farklı kayaç yapıları ve yamaç oyulmaları nedeniyle daha da arttığını vurgulayarak, "Canik bölgesi gibi yerlerin koruma altına alınması gerekir. Yamaçların topuklarını oyup yol veya yapı yaparsanız risk katlanır. Bu tür bölgelerde mutlaka doğru mühendislik projeleri yapılmalı. Ancak o zaman güvenli bir yapılaşma sağlanabilir" diye konuştu.

        Heyelan riskinin yalnızca yağışla açıklanamayacağını söyleyen Doç. Dr. Kılıçoğlu, "Karadeniz yağışlı bir bölge. Burada yağmur anormal bir durum değil. Mühendislik ve afet planlaması en kötü senaryoya göre yapılmalı. Mühendislik çalışmaları mutlaka uzman görüşü alınarak yapılmalı. Belediyeler, üniversitelerden destek alarak her bölge için ayrı mühendislik projeleri hazırlamalı. Bilimsel veriler ışığında çalışılmadığı sürece riskler önlenemez. Samsun, yamaç hareketleri açısından talihsiz bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle bilimsel yaklaşım zorunlu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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