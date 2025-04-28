Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (6)
İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, MÜDÜR ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya'nın hayatını kaybettiği, anne Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelan ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.
İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, MÜDÜR ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya'nın hayatını kaybettiği, anne Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelan ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, mesul müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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