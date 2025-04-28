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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (6)

        İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, MÜDÜR ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya'nın hayatını kaybettiği, anne Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelan ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:47 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:47
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (6)
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        İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, MÜDÜR ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Samsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya'nın hayatını kaybettiği, anne Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelan ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, mesul müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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