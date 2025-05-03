Samsun'da kaçak tütün operasyonu; 2 gözaltı
SAMSUN'unİlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'unİlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılıp, kaçak tütün saklandığını tespit etti. Aramalarda, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
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