Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak tütün operasyonu; 2 gözaltı

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak tütün operasyonu; 2 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılıp, kaçak tütün saklandığını tespit etti. Aramalarda, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da ürettikleri tohum ve fideleri 5 ülkeye ihraç ediyorlar
        Samsun'da ürettikleri tohum ve fideleri 5 ülkeye ihraç ediyorlar
        Samsun'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimini polis önledi
        Samsun'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimini polis önledi
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Samsun'da minibüs şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı
        Samsun'da minibüs şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı
        Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı