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        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabının lansmanı yapıldı

        CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul'da başlayacak ve Samsun'da bitecek olan 2'nci etabı 'Samsun Kurtuluş Kupası' için lansman toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:23
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        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabının lansmanı yapıldı
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        CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul’da başlayacak ve Samsun’da bitecek olan 2’nci etabı 'Samsun Kurtuluş Kupası' için lansman toplantısı düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları, Samsun etabıyla start verecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların yer aldığı yarışların ikinci etap mücadelesi, 14-19 Mayıs tarihlerinde Samsun’da ‘Kurtuluş Kupası’ için olacak. 14 Nisan’da İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek 19 yelken ekibi, 400 deniz mili yarışıp 19 Mayıs’ta Samsun’da olacak. Kazananlar, 'Samsun Kurtuluş Kupası’nın sahibi olacak.

        '200 SPORCU KARADENİZ'İN HIRÇIN SULARIYLA MÜCADELE EDECEK'

        İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Yemlihaoğlu, toplantıda konuşarak, "Şampiyonada belki de en çok heyecanlandıran rotalardan birisindeyiz. 14 Mayıs tarihinde İstanbul'dan çıkacak 19 yelken ekibi 200 sporcu Karadeniz'in büyük bilinmezlikleri, hırçınlıklarıyla mücadele göstererek inşallah 19 Mayıs'ta Samsun'a varacaklar. Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olan 19 Mayıs'ta biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihte yaptığı bu rotanın aynısını elimizden geldiğince 19 yelken ekibiyle yapmaya çalışacağız. Çok kıymetli bir rota ve çok kıymetli bir tarih. Bizlere bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Başkanım, Samsun Valimiz Orhan Tavlı, çok büyük destekler gösterdiler. Bizi çok cesaretlendirdiler" dedi.

        'MARKA DEĞERE KATKI'

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışçıların Bandırma Vapuru'nun izinden ilerleyeceğini belirterek, "Bu önemli etkinlik, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye'nin spor vizyonuna, turizm potansiyeline ve uluslararası marka değerine katkı sağlayan çok kıymetli bir organizasyon. Kurtuluş Kupası, sadece bir yarış değil; Bandırma Gemisi’nin izinde, denizciliğe, gençliğe ve tarihi değerlere verilen bir selamdır da aslında. Bu yıl birçok ülkeden sporcular, Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla dostluk kurmak, Samsun’un tarihini ve misafirperverliğini yaşamak için yelken açacak. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak olan 19 yelkenci, 400 deniz mili yarışarak Samsun’umuza ulaşacak. Bandırma Vapuru’nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz’in ünlü hırçın şartlarında yarışacak. Samsun’da da düzenlenecek ikinci yarıştan çıkacak sonuçlar ile ‘Kurtuluş Kupası’ şampiyonu belirlenecek. 19 Mayıs’ta, finişi coşkuyla kutlayacağız. Ödül törenleri, etkinlikler ve 19 Mayıs coşkusuyla Samsun, uluslararası bir festival havasına bürünecek" diye konuştu.

        'SAMSUN'UN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK'

        14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci etabı olan 'Samsun Kurtuluş Kupası'nın anlamına değinen Vali Orhan Tavlı, "Samsun Kurtuluş Kupası’nı sadece bir spor organizasyonu değil aynı zamanda gece gündüz demeden fırtınalara meydan okuyarak, azimle, inançla ve büyük bir emekle istiklal yolculuğumuzun mihenk taşlarını döşeyen kahraman denizcilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onlara o dönemde aziz Türk milletinin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içerisinde, işgalci devletlere karşı mücadele iradesi veren Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunu medarıiftiharımız evlatlarımıza anlatmak için de ayrıca bir vesile olarak görüyoruz. Yüzyıllardır süregelen denizcilik mirasımıza sahip çıkmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve az zamanda başarmalıyız’ sözleriyle ifade ettiği hedefi gerçekleştirmek, aynı zamanda Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunu yaşatmak için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Samsun Kurtuluş Kupası düzenlenmiştir. Bu yıl Samsun’umuzda ilk kez gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası da hem 19 Mayıs coşkumuzu ve heyecanımızı daha da artıracak prestiji ve uluslararası boyutuyla da Karadeniz’in ve Kuzey Anadolu’nun incisi, sporun başkenti Samsun’umuzun tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır diye değerlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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