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        İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Ferman Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:20
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        İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Ferman Ü. (27), yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi 1391. Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı inşaatın 2’nci katında dış cephe mantolama işi yapan Ferman Ü., dengesini kaybedip, zemine düştü. Yaralanan Ferman Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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