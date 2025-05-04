Samsun'daki heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, taburcu oldu

SAMSUN’da eşini ve 2 çocuğunu kaybettiği heyelanda yaralanan Çiğdem Kaya (31), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Canik ilçesinde 27 Nisan Pazar günü saat 22.30 sırasında Toptepe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan Adem Kaya (36), yanında bulunan eşi Çiğdem Kaya ve araç içerisindeki kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu anne Kaya, yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayda, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya, 1 haftadır tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bugün taburcu edildi. Tedbir amaçlı alçıları ile taburcu edilen Kaya, eşinin ve çocuklarının toprağa verildiği Terme ilçesine gitti.