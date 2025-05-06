Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Otel inşaatından 1 milyon liralık hırsızlığa 6 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki otel inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarını çalan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otel inşaatından 1 milyon liralık hırsızlığa 6 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki otel inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarını çalan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Şüphelileri tespit eden ekipler, bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43), 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ile 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama

        Benzer Haberler

        Samsun'da hırsızlık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da hırsızlık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi
        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi
        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
        Havza'da 1. Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi
        Havza'da 1. Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman"ı minik seyircileriyle buluşt...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman"ı minik seyircileriyle buluşt...
        Depresyondan bilinci kapanan hasta 56 gün sonra uyandı
        Depresyondan bilinci kapanan hasta 56 gün sonra uyandı