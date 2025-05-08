Sağından geçmeye çalıştığı TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü (2)

Bir pastanede çalıştığı, hayvancılık da yaptığı öğrenilen evli 2 çocuk babası Hayri Çelik’in, kaza yaptığı motosikletini 20 Nisan’da, yeni kurbanlık almak için satmak istediği belirtildi.

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