Kanser tedavisi gören amca-yeğen yarım saat arayla yaşamını yitirdi

Vezirköprü ilçesi Bahçekonak Mahallesi’nde oturan ve ‘Kara Ahmetler’ lakabıyla tanınan aileden Nazıf Çiftçi, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle saat 03.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1,5 yıl önce aynı hastalığa yakalanan yeğeni Muammer Çiftçi de saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde her ikisi de akciğer kanseri tedavisi gören Nazıf Çiftçi (69) ile yeğeni Muammer Çiftçi (58), yarım saat arayla yaşamını yitirdi.

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