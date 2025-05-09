Samsun'da yemek şirketinin dağıttığı tavuktan zehirlenen işçi sayısı 188'e ulaştı (2)

HASTANEYEBAŞVURANLARIN SAYISI 188’E YÜKSELDİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yemek şirketinden gönderilen tavuk yemeğinden zehirlenen işçilerin sayısı 188’e, fabrika sayısı ise 7’den 11’e yükseldi. Yemek şirketinin yetkilisi, aşçısı ve gıda mühendisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de incelemek için iş yerinden yemek numuneleri aldı. Konuyla ilgili inceleme sürdürülüyor.