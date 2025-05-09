Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle kaçtı (2)

Samsun’un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.’yi, eşi S.B.’yi ve oğulları Ö.F.B.’yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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