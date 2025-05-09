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        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle kaçtı (2)

        KARI-KOCAYAKALANDISamsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 00:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:34
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        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle kaçtı (2)
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        KARI-KOCAYAKALANDI

        Samsun’un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.’yi, eşi S.B.’yi ve oğulları Ö.F.B.’yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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