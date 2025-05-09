Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli ile eşi adliyede

SAMSUN'unAtakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'yi (52), eşi S.B.'yi (54) ve oğulları Ö.F.B.'yi (29) tabanca ile vurarak yaralayan Feridun S. (34) ile yanındaki eşi Merve S. (30), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 7 suç kaydı olan Feridun S. ile eşi Merve S., araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'nin evine geldi. Feridun S., daire kapısı önünde tartıştığı B.B. ile yanında bulunan eşi S.B. ve oğlu Ö.F.B.'yi sol bacaklarından tabancayla yaraladı. Daha sonra yanında bulunan eşi Merve S. ile geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan B.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, eşi ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çiftin kaçtığı motosikleti olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldu. Çalışmalar sürerken; ekipler şüphelileri gece saatlerinde Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.