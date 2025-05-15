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        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Mert T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:20
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        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaralandı. Bu sırada kahvehanede otururken mermilerin isabet ettiği Doğan A. (59) da yaralandı.

        Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Gökhan T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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