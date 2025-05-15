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        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu (3)

        HAYATINIKAYBETTİSamsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni Mert T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:12
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        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu (3)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni Mert T. tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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