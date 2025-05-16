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        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlar'ından Samsun'da çevre tanıma uçuşu

        SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:30
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        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlar'ından Samsun'da çevre tanıma uçuşu
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        SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pazartesi günü Samsun’da gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30’ar dakika süren uçuşta pilotlar akrobatik hareketlerinin ardından uçuşunu sonlandırdı.

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yarın da prova uçuşu yaptıktan sonra pazartesi günü saat 16.00’da gösteri uçuşu gerçekleştireceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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