Ablasını kaçıran kuzenini öldüren şüpheli ile babası tutuklandı (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Samsun’da kuzeni Mert T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Okan Doğan T., İlkadım ilçesindeki Büyük Camii’nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi Mert T. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Halil İbrahim T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TANIK İFADESİNDE ‘VUR’ DETAYI

Yaklaşık 1 hafta önce kızının Halil İbrahim T.’ye, Okan Doğan T. ile evlenmek ve onunla bir köyde yaşamak istediğini söylediği belirtildi. Halil İbrahim T. izin vermeyince de kızının Okan Doğan T. ile birlikte kaçtığı bildirildi.

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.’nin, oğlu Mert T.’ye kendilerine ait ikinci el dükkanının içerisindeyken ‘Vur vur’ dediğini duyduğunu iddia ettiği öğrenildi.