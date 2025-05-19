Samsun'da 19 Mayıs coşkusu

SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törende Tütün İskelesi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişini temsilen denizci subaylar tarafından Türk bayrağı, izcilere teslim edildi.

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından Kurtuluş Yolu’nda Bandırma Vapuru’nu simgeleyen ve o dönem ‘Tütün İskelesi’ olarak bilinen yerde inşa edilen alanda, tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Samsun Valisi Orhan Tavlı konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada, “19 Mayıs asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Öyle ki bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için 'Türk milleti, esaretle yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek ülkemizin bu güzide şehri Samsun'a çıkmış, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesini de burada yakmıştır. Bu kutlu meşalenin ışığında kısa sürede ülkemizin dört bir yanında milletimizin topyekun direnişi ortaya çıkmıştır. Cesaret ve fedakarlıkla yürütülen Milli Mücadelemiz Cumhuriyetimizin ilanıyla karşılanmıştır. Böylesine eşsiz bir fedakarlığı ortaya koyan atalarımızın torunları, gençlerimizin 19 Mayıs gibi kutlu bir günün yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a gelmeleri de çok anlamlı ve müstesna bir olay olmuştur” dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Güler, “Küresel sorunların ve devletlerarası gerginliklerin had safhaya çıktığı günümüzde her alanda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Risk ve tehditlerin öngörülemez olduğu bu kaotik süreçte özellikle savunma ve güvenlik teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bekamız açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu stratejik yaklaşım ile ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ve liderliğinde savunma sanayisinde yaptığı yatırımlarla büyük bir sıçrama yakalamış sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünya çapında övgü ve gıptayla takip edilen bir seviyeye de ulaşmıştır. Nitekim bugün siz gençler 19 Mayıs'ın izinde yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü sembollerimizden biri ve gururumuz olan TCG Anadolu gemisiyle de bir seyahat gerçekleştirdiniz. TCG Anadolu gibi kendi klasmanının lideri bu gemimizin yanı sıra karada, denizde ve havada ihtiyacımız olan silah sistemlerimiz operasyonel başarılarıyla pek çok ülke tarafından takdir görmekte ve satın alınmaktadır. Bu sistemlerimiz terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında ülkemizin güvenliğinin korunmasında ve ordumuzun caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapmaktadır. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve terörsüz Türkiye hedefimize doğru ilerlememizde şüphesiz en büyük pay vatan millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ailelerine aittir” diye konuştu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ DAİMA BİR ADIM ÖNDE TUTMAYI HEDEFLİYORUZ Ülke olarak sahip olunan eşsiz mirası, ayrım gözetmeden hep birlikte yaşatmak zorunda olduklarını belirten Bakan Gülar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin başta savunma, güvenlik olmak üzere her alanda elde ettiği birbirinden kıymetli başarıların daha da geliştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına göre bu alandaki üretim imkanlarımızın en üst seviyelere çıkarılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük gayretle sürdürüyoruz. Bugün ve gelecek için uzay tabanlı teknolojilerden yapay zeka sistemlerine, sürü algoritmalarından otonom platformlara kadar pek çok alanda kapasitemizi geliştirerek ve derinleştirerek Türk savunma sanayisini daima bir adım önde tutmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu çalışmaların merkezinde artık sizler varsınız ve sizler olacaksınız. Bunun için de kabiliyetlerinizi, bilgi alanlarınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Başarıya ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı bu olacaktır. Eğitim sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsurdur.”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “106 yıl sonra İstanbul’dan yola çıkan 81 gencimiz, bu tarihi yolculuğun final durağında, 19 Mayıs ruhunu Samsun’a taşıdılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da meşalesini yaktığı istiklâl mücadelesi, bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştu. O gün milli mücadele ruhuyla yola çıkanların emanetine sadakatle sahip çıkan gençlerimiz; bugün aynı ruhla Türkiye Yüzyılı için yola çıktılar. Bu anlamlı yolculuğun simgesi olan TCG Anadolu ise bir gemiden çok daha fazlası. Askeri anlamda amfibi harekat, hava harekatı gibi görevler ile sivil anlamda doğal afetlere yardım ulaştırma, sivil tahliyesi ve hastane gemisi gibi görevler üstlenebilen 231 metre uzunluğundaki bu dev platform; millî savunma sanayimizin yüz akıdır. Gururla ifade etmek isterim ki; gemideki genç mühendislerimizden aldığımız ilk geri bildirimler, bizlere umut verdi. Bu yolculuk onlar için sadece bir seyahat değil, muhteşem bir ilham, tecrübe ve vizyon kazanımı oldu. Gençlerimiz; yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi gururla temsil edecekler” diye konuştu.