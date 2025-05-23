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        Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

        SAMSUN'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:35
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        Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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        SAMSUN’da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı.

        İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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