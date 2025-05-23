Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
SAMSUN'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN’da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı.
İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
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