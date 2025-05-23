Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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