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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa'da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:00
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz
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        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “Avrupa’da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ile grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız” dedi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 37’nci haftasında Trabzonspor deplasmanında oynadıkları ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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