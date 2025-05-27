Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa'da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz.
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “Avrupa’da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ile grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız” dedi.
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 37’nci haftasında Trabzonspor deplasmanında oynadıkları ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na
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